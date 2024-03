Objavljeno: 18.3.2024 16:30

Slušalke proti smrčanju

Anker je napovedal novo generacijo svojih brezžičnih slušalk, namenjenih izboljšanju spanca.

Slušalke Soundcore Sleep A20, ki bodo na voljo na Kickstarterju 16. aprila in kasneje preko Amazona od 20. maja naprej, bodo v redni prodaji veljale 150 ameriških dolarjev, a bodo za ta denar s posebnimi blazinicami blokirale trikrat več hrupa kot običajne slušalke. Sicer so slušalke namenjene predvajanju belega šuma iz priložene zvočne knjižnice, ki še dodatno blokira zunanje motnje. Slušalke se ponašajo s štirinajstimi urami neprekinjenega predvajanja v načinu spanja ter do 80 ur skupaj s polnilnim ohišjem, podrobno sledijo spanju in spalnim položajem, z zvokom olajšajo njihovo iskanje po postelji ter nas zbudijo z alarmom, ki ne zmoti partnerja. Zaradi kompaktne zasnove nudijo udobno nošenje tudi pri spanju na boku.