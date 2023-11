Slušalke, kjer uporabnik izbere, kaj bo slišal skoznje

Raziskovalci so ustvarili slušalke z umetno inteligenco, ki omogočajo uporabnikom, da izberejo, katere zvoke iz okolice želijo slišati.

xx3qocTmAK8

Umetno inteligentne slušalke, ki so jih raziskovalci predstavili na konferenci UIS '23 v San Franciscu, uporabljajo sistem semantičnega poslušanja. Slušalke zajeti zvok iz okolice prenesejo na povezani pametni telefon, ki nato izloči hrup, ki ga uporabnik ne želi slišati. Sistem deluje preko glasovnih ukazov in aplikacije za pametni telefon, pri čemer lahko uporabnik izbira med dvajsetimi različnimi vrstami zvokov, ki jih želi spuščati skozi filtre, od siren, joka dojenčkov in govora do brnenja sesalnika ter celo petja ptic. Slušalke omogočajo nadzor nad slišanim, tako da je posameznik, čeprav odrezan od sveta, še vedno dovzeten za pomembne zvoke, ki ga opozarjajo na nevarnost ali kaj drugega.

Ekipa je slušalke preizkusila v različnih okoljih in ugotovila, da sistem semantičnega poslušanja deluje dobro. Zdaj bodo vse napore vložili v dodatne izboljšave prototipa in pripravo komercialne različice zelo zanimivega izdelka.