Slušalke, ki ne gredo v uho

Ameriški proizvajalec zvočne opreme Bose je začel prodajati zanimivo zasnovane slušalke, ki jih nosimo kot uhane.

Slušalke Bose Ultra Open Earbuds s ceno 299 dolarjev ponujajo unikatno zasnovo, s katero se namesto podaljška v ušesni kanal elegantno oprimejo zunanjega dela ušesa. Opremljene so s hišno tehnologijo predvajanja zvoka Open Audio, ki preusmeri zvok neposredno proti poslušalcu in hkrati omeji odtekanje zvoka v poslušalčevo bližnjo okolico. Slušalke so odporne proti vdoru vode po standardu IPX4, avtonomija baterije pa omogoča do sedem in pol ur neprekinjenega predvajanja. Popolnoma odprta zasnova Ultra Open Earbuds slušalk ni le kozmetične narave, saj hkrati pomeni stalno zavedanje okolice brez filtrov in pomoči tehnike. Premišljena ergonomija zagotovi dolgotrajno nošenje brez nelagodja. Vse našteto bo dobrodošlo pri športnih navdušencih vseh vrst, v prvi vrsti pri tekačih in kolesarjih, ki so veliko v naravi.