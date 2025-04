Objavljeno: 25.4.2025 18:00

Slušalke, ki jih nosimo kot nakit

Motorola je predstavila nove odprte brezžične slušalke Moto Buds Loop.

Slušalke Moto Buds Loop so del nove linije dodatkov Moto Things. Namesto da bi popolnoma prekrile uho, se te slušalke ovijejo okoli zunanjega dela ušesa kot modni dodatek oziroma uhani. Odprta zasnova hkrati omogoča boljšo zaznavo okolice ob poslušanju glasbe.

Slušalke so na voljo v temno zeleni barvi Trekking Green in svetlejši, bolj ekstravagantni različici French Oak, okrašeni s kristali Swarovski. Opremljene so s tehnologijo Sound by Bose, ki prinaša jasen in uravnotežen zvok ter podpira prostorski zvok za boljšo slušno izkušnjo, medtem ko za jasnejše telefonske pogovore skrbita dvojni mikrofon in umetna inteligenca za zmanjševanje šumov iz okolja. Z Motorolino tehnologijo Smart Connect lahko hitro preklapljamo med napravami znamk Motorola in Lenovo. Slušalke z enim polnjenjem zdržijo 8 ur, polnilna škatlica pa doda še 37 ur delovanja. Čeprav so odporne na vodo, uradni IP certifikat manjka, zato previdnost pri uporabi v dežju ne bo odveč.

Motorola še ni razkrila natančne cene ali datuma izida, napoveduje pa, da bodo na voljo v prihodnjih mesecih.

1lt89-cGRaM