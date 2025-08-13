Objavljeno: 13.8.2025 11:00

Slušalke AirPods bodo prevajale pogovore v živo

V datotekah zadnje različice iOS 26 beta 6 so odkrili namig, da bi slušalke AirPods lahko že kmalu dobile funkcijo Live Translation za prevajanje pogovorov v živo.

Med datotekami aplikacije Translate se skriva slika slušalk AirPods z napisom Hello v več jezikih ter namig, da se bo funkcija aktivirala z dvojnim pritiskom na slušalko. Po poročanju 9to5Mac in drugih virov naj bi bila novost sprva na voljo za AirPods Pro 2 in AirPods 4, pri čemer bo verjetno povezana z Apple Intelligence, kar pomeni, da bo za uporabo potrebna združljiva naprava iPhone. Apple že omogoča sprotno prevajanje v aplikacijah Phone, Messages in FaceTime, zato bi dodajanje možnosti za prevode v osebnih pogovorih prek AirPods predstavljalo logično razširitev. Funkcija bi lahko bila vključena že ob izidu operacijskega sistema iOS 26 ali pa prišla v eni izmed kasnejših posodobitev.