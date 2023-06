Slovo popularne strani za torrente, kaj pa sedaj?

Ena izmed najpopularnejših strani s torrenti, kjer smo našli tako legalne kakor manj legalne vsebine, je vzela slovo. RARBG, ki je obratovala dolgih petnajst let, se je poslovila od milijonov uporabnikov. Razlogov je več, začuda pa niti niso povezani z avtorskimi pravicami ali pregonom.

RARBG je vzniknil leta 2008 in hitro postal eno osrednjih vozlišč zlasti za dostop do novih filmov in svežih serij. Služila je kot povezava med širšo publiko in Sceno, kjer so se vsebine pridobivale. V zadnjih dveh letih pa je imela stran veliko težav. Eden izmed članov ekipe je preminil zaradi covida, drugi imajo resne posledice. Težave povzroča tudi vojna v Ukrajini, saj člani RARBG sodelujejo na obeh strani. Hkrati so naraščajoče cene energentov in s tem gostovanja spodkopale finančno vzdržnost projekta.

S tem se RARBG pridružuje usodi KickassTorrents, Torrentz in ExtraTorrent, ki so ugasnile v letih 2015 in 2016. Ni pa bila RARBG edina tovrstna stran, saj različni kloni The Pirate Baya še vedno brcajo.