Slovenski iskalniki v uradnem Googlovem omrežju Find My Device

Googlovo dolgo pričakovano omrežje Find My Device, ki uporabnikom omogoča sledenje njihovim napravam, tudi ko so te brez povezave, je končno začelo delovati. Podprti so tudi slovenski iskalniki Chipolo Point.

Googlovo omrežje Find My Device bo na začetku v ZDA in Kanadi, vendar bo kmalu pokrilo cel svet. Nadgradnja obstoječe funkcionalnosti omogoča sledenje napravam brez internetne povezave s pomočjo Bluetootha z več kot milijarde naprav z operacijskim sistemom Android po vsem svetu. Iščemo lahko tako oddaljene naprave kot izgubljene predmete v naši bližini. Za slednje poskrbi gumb Find Nearby. Omrežje je zasnovano z mislijo na zasebnost in varnost, vključno z opozorili o neznanih sledilcih, ki se pojavijo, če nam sledi Bluetooth naprava, ki je nismo registrirali. Že v samem štartu bo omrežje Find My Device delovalo tudi z Bluetooth iskalniki proizvajalca Pebblebee in slovenskega Chipola, podpora drugim blagovnim znamkam pa bo na voljo letos kasneje. Poseben privilegij v omrežju imata Googlova telefona Pixel 8 in 8 Pro, ki ju je zaradi posebne strojne opreme, mogoče iskati tudi, ko sta izklopljena ali je njuna baterija prazna.