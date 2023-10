Slovenska IT podjetja na sejmu GITEX Global 2023

Slovenija se organizirano predstavlja na sejmu GITEX Global, enem od največjih svetovnih poslovnih tehnoloških sejmov, ki se vsako leto odvija v Dubaju. Na skupnem razstavnem prostoru je svoje rešitve in storitve med 16. in 20. oktobrom 2023 predstavljalo 12 slovenskih podjetij, ki na ta način iščejo poslovne priložnosti v delu sveta, kjer naša podjetja v preteklosti niso bila močno prisotna.

GITEX vsako leto izrazito raste in privabi zelo veliko število obiskovalcev, zato je odlična priložnost za raziskovanje inovacij ter pridobivanje vpogleda v prihodnost tehnologije. Sejem ni zanimiv zgolj za azijske, arabske in afriške trge, temveč po zatonu nekaterih ameriških in zahodnoevropskih sejmov postaja vse bolj priložnost za mreženje in povezovanje s ključnimi igralci na celotnem svetovnem tehnološkem trgu.

Na sejmu so letos v ospredju ključne tehnologije in področja četrte industrijske revolucije, vključno s tehnologijami umetne inteligence, velikimi podatki (big data), kibernetsko varnostjo, veriženji blokov, mobilnimi tehnologijami in omrežji 5G, robotiko ter še mnogo drugimi zanimivimi področji. Slovenska podjetja svojo priložnost vidijo tudi v promocije Slovenije, kot tehnološkega kompetenčnega centra in vstopne točke na evrospke trge.

Na skupni slovenski stojnici GITEX 2023 se predstavljajo podjetja Actual I.T., BI2BI, BE-terna, higroup, In516ht, ISL Online, MEGA TEL, Nevron Hospitality Solutions, RESULT, Robotina, SPICA GROUP in ŽEJN Group/ShakeSpeare Software. Sodelovanje slovenskih podjetij na dogodku je bilo organizirano s podporo SPIRIT Slovenija, javne agencije, v sodelovanju z Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri GZS ter IKT horizontalno mrežo.