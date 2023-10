Slovenska igra The Gap je deležna dobrih kritik

Slovenski razvijalski studio Label This, ki ga sestavljata Jan Gortnar in Sara Lukanc, je uspešno izdal igro The Gap na konzolah Playstation 5, Xbox Series X/S ter na tržnici za računalnike Steam.

Zgodba psihološkega trilerja The Gap se vrti okoli nevroznanstvenika po imenu Josh Hayes, katerega življenje se nenadoma obrne, ko njegova družina zboli za redko genetsko motnjo. Ko spomini bledijo in razum izgine, se Joshua sooča z nepredstavljivim izzivom, najti mora zdravilo, preden bo bistvo njegove družine za vedno izgubljeno. Igralec mora raziskati njegove spomine, da razkrije skrivnost, ki se skriva v njegovem umu. Zgodba je polna srečnih trenutkov kot tudi srce parajočih dogodkov, medtem ko se igralna mehanika osredotoča na mehanizem déjà vu - prehajanje med vzporednimi resničnostmi, ki so postavljene čez različna časovna obdobja.

Projekt The Gap se je rodil leta 2016 kot diplomsko delo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Razvijalca sta raziskovala idejo, da bi prehajanje med multivesoljem lahko služilo kot osnovni mehanizem za reševanje skrivnosti. Poleg zgodbe kritiki pri igri najbolj hvalijo njeno podobo z umetniškim pristopom, ki se osredotoča na oblike namesto tekstur.