Objavljeno: 3.10.2025 07:00

Slovenija ne podpira uredbe CSAR o pregledovanju sporočil

Slovenija ne podpira predloga evropske uredbe o določitvi pravil za preprečevanje spolne zlorabe otrok in boj proti njej (CSAR), ki jo kriti precej jasneje imenujejo Chat Control. Uredba predvideva uvedbo izjemno širokega nadzora telekomunikacij v EU, ki domala ubil zasebnost komunikacij. Zagovorniki zasebnosti odločno nasprotujejo predlogu uredbe, s čimer se strinjajo tudi številne države.

Slovensko notranje ministrstvo je sedaj sporočilo, da predloga uredbe v trenutni obliki ne more podpreti. Dodalo je, da se seveda zavzemajo za ravnovesje med zaščito otrok in posegi v temeljne pravice (do zasebnosti). Nasprotovanje trenutnemu predlogu kaže, da je po mnenju slovenskih oblasti to ravnovesje prekoračeno.

Evropska komisija je predlog uredbe predstavila leta 2022. Evropski parlament jo je z nekaj dopolnili podprl leta 2023, ki so med drugim preprečili skeniranje vseh sporočil in ukinitev šifriranja komunikacij od pošiljatelja do prejemnika (end-to-end). Uvedli so malce bolj ciljane postopke.

Uredbo mora potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki izvršnih oblasti posameznih držav. Tu je situacija precej manj jasna, saj številne države, vključno s Slovenijo, uredbe ne podpirajo. Večina držav predlog uredbe sicer podpira, a nezanemarljivo število jih je proti. Glasovanje na Svetu EU je predvideno za 14. oktober, nato pa bo moral identično besedilo podpreti še Parlament. To bo terjalo še en krog pogajanj, saj morata nato isto besedilo podpreti Parlament in Svet.

Predlog uredbe

Chat Control

