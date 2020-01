Slovenija: največja sta Facebook in Viber, med mladimi Instagram in Snapchat

Družba Valicon je objavila rezultate raziskave, ki razkriva, kako in koliko v Sloveniji uporabljamo družabne storitve in programe za klepet. Med prvimi prepričljivo vodi Facebook, med drugimi pa Viber. Mladi seveda bolj prisegajo na Instagram in Snapchat. In Tinder.

Glavni poudarki raziskave

• 82% prebivalcev Slovenije v starosti od 16 do 74 let ima svoj profil na vsaj enem družabnem omrežju, to je nekaj čez 1,25 milijona vseh prebivalcev v Sloveniji (približno 6 od 10

prebivalcev). Še malenkost več jih uporablja storitve klepeta.

• Po lastni oceni v povprečju na družabnih omrežjih preživijo vsaj eno uro na dan – to je najpogostejši odgovor, medtem ko je aritmetična sredina nekaj čez 80 minut, torej dobro uro in 20 minut dnevno.

• Največ uporabnikov ima Facebook – skoraj milijon prebivalcev Slovenije ima svoj profil na tem omrežju.

• Vsa omrežja se še naprej širijo. Najhitreje raste omrežje Instagram, na katerem ima svoj profil 450.000 prebivalcev Slovenije, v letu 2018 pa je bilo takšnih 397.000 (v letu 2016 več kot polovico manj).

• Dnevno uporablja Facebook že blizu 800.000 prebivalcev, Instagram pa blizu 300.000 – ti dve omrežji z naskokom vodita v številu dnevnih uporabnikov. Twitter na tretjem mestu uporablja dnevno »le« nekaj čez 50.000 prebivalcev.

• Med storitvami klepeta je prepričljivo na prvem mestu Viber, ki je v letu 2019 presegel pol milijona uporabnikov, raste tudi storitev WhatsApp. Skype, ki sicer zaseda drugo mesto, je v letu 2019 v Sloveniji nekaj uporabnikov izgubil.

• Precej drugačna slika je pri dnevni uporabi, tam prednjači Snapchat, ki je ne glede na več kot polovico manj vseh uporabnikov od storitve Viber, temu tesno za petami.

• Starostno gledano je Facebook najbolj uravnotežen, struktura je zelo podobna povprečni slovenski populacijski strukturi. Ostala omrežja so precej »mlajša«, najbolj Tinder (skoraj 90% uporabnikov je mlajših od 40 let), sledita Instagram in Pinterest (dobri dve tretjini je mlajših od 40 let).

• Med storitvami klepeta sta po starosti najbolj uravnotežena Viber in WhatsApp, izstopa pa Skype, ki ima med vsemi, vključno z omrežji, najvišji delež predstavnikov »baby-boom« generacije. Na drugi strani je izrazito najmlajša struktura uporabnikov storitve Snapchat.

• Glede na to, kje neka generacija najbolj izstopa, ne upoštevajoč pri tem absolutnega števila uporabnikov, sta za »baby-boom« generacijo tipična Facebook in Skype, za generacijo X LinkedIn in Viber, za generacijo Y Tinder in Telegram, za generacijo Z pa Tumblr in Snapchat.

Valicon