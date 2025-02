Slovenija na poti do novega superračunalnika

Slovenija je oddala prijavo na razpis Skupnega podjetja EuroHPC za vzpostavitev visokozmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence. Ta projekt, vreden 150 milijonov evrov, bo v primeru uspeha pomembno prispeval k razvoju slovenskega gospodarstva, učinkovitosti javnega sektorja, napredku znanosti ter krepitvi mednarodnega sodelovanja.

Novi superračunalnik bo nadgradil obstoječe zmogljivosti superračunalnika Vega in omogočil izvajanje zahtevnih raziskav ter razvoj naprednih rešitev na področjih, kot so umetna inteligenca, analiza velikih podatkov, biotehnologija in okoljske znanosti. Projekt bo prispeval k razvoju novih poslovnih priložnosti, ustvarjanju delovnih mest ter povečanju mednarodne prepoznavnosti Slovenije.

Prijavo je s podporo Ministrstva za digitalno preobrazbo oddal Institut informacijskih znanosti v imenu konzorcija organizacij, ki vključuje Institut Jožef Stefan, Arnes, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Novi Gorici, Univerzo na Primorskem, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Tehnološki park Ljubljana in Gospodarsko zbornico Slovenije. V fazi priprav so se Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport uskladili glede skupnega pristopa, sodelovanja, podpore in financiranja prijave.

Projekt je razdeljen na dve fazi. Prva vključuje naročilo, dobavo in vzpostavitev strojne opreme ter delovanje tovarne umetne inteligence. Druga faza, predvidena dve leti po začetku delovanja, bo obsegala nadgradnjo strojne opreme z najnovejšimi grafičnimi procesnimi enotami in drugo tehnologijo za dolgoročno konkurenčnost superračunalnika.

Projekt superračunalnika in tovarne umetne inteligence je strateško pomemben za državo, saj bo okrepil digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva, povečal konkurenčnost podjetij ter zagotovil dolgoročno podporo razvoju inovativnih tehnologij. Vlada RS je oktobra lani sprejela sklep o podpori prijavi na razpis Skupnega podjetja EuroHPC, s katerim bo Slovenija utrdila svoj položaj med vodilnimi državami na področju visokozmogljivega računalništva.