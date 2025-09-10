Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 10.9.2025 14:00

Slovenija na črni listi Revoluta

Slovenski uporabniki Revoluta so se nepričakovano znašli na seznamu držav, ki znotraj ameriške različice storitve ne morejo pošiljati ali prejemati denarja iz ZDA.

Na ameriški spletni strani Revoluta je Slovenija uvrščena na seznam držav, iz katerih ni mogoče pošiljati sredstev v ZDA ali prejemati denarja iz ZDA. Poleg Slovenije so na seznamu sicer večinoma države, ki veljajo za tvegane zaradi sankcij, pranja denarja ali politične nestabilnosti, od Irana in Severne Koreje do Afganistana in Palestine. Slovenija tako izstopa kot svojevrstna izjema, saj gre za edino državo EU na tem seznamu, med bližnjimi državami so omenjene le še Albanija, Kosovo in Belorusija.

Kaj se skriva za tem, Revolut uradno ne pojasnjuje. Podjetje zgolj sporoča, da zadevo preučuje. Strokovnjaki pa omenjajo možne razloge, kot so strožji ameriški nadzor pri preprečevanju finančnih zlorab, tehnične napake pri usklajevanju različnih jurisdikcij, ostanki starega regulatornega ugleda Slovenije ali začasni previdnostni ukrepi v okviru Revolutovega prizadevanja za bančno licenco v ZDA. Medtem ko Revolut v EU nemoteno posluje prek licence litovske centralne banke, ameriške omejitve pomenijo, da slovenski uporabniki trenutno ne morejo uporabljati aplikacije za prenose z ameriškimi uporabniki.

