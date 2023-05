Slovenci zaradi Evrovizije manj gledali porno posnetke

Na spletni strani s pornografskimi vsebinami PornHub so med predvajanjem Evrovizije zabeležili občuten padec prometa. Najbolj jim je obisk upadel v Sloveniji!

Evrovizija je pretekli konec tedna zavzela televizijske ekrane v številnih evropskih državah. Da je bila gledanost velika, lahko sklepamo tudi po statistiki obiska največje spletne strani s porno vsebinami. Spletišče PornHub je ugotovilo, da jim je v Finski promet upadel kar za 19,7 odstotka. Med višje uvrščenimi državami, ki so na ta način podprle svojega predstavnika, so Finski sledile Izrael s 13,7%, Norveška z 12,4% in Švedska z 10,9%. Vse naštete je prekašala Slovenija, kjer se je dobra petina obiskovalcev (20,3%) namesto za videoposnetke spolnih odnosov (očitno) raje odločila za ogled evrovizijskega pevskega spektakla.

Na srečo PornHuba je Evrovizija le enkrat letno in ne traja dolgo. Takoj po prenosu je stran zabeležila izjemno povečanje števila obiskovalcev. Fincev je bilo v poznih nočnih urah na spletišču kar 41 odstotkov več kot običajno. Zdi se, da so komaj čakali, da po Euroviziji pridejo na Pornhub!