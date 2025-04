Objavljeno: 30.4.2025 08:00

Slovenci s pametno ptičjo hišico predstavili novo kamero

Podjetje Bird Buddy, poznano po istoimenskih pametnih ptičjih krmilnicah, ki samodejno prepoznavajo in snemajo ptice, širi svoje delovanje na novo področje, spremljanje širšega naravnega okolja.

Kamera Petal je zasnovana za dokumentiranje ptic, čebel, metuljev, drugih žuželk in celo rastlin. Gre za 12 MP kamero, ki omogoča snemanje videoposnetkov v ločljivosti 4K. Opremljena je z napredno umetno inteligenco, sposobno prepoznati več kot 2000 vrst v realnem času. Kamera ponuja možnost menjave leč, s čimer lahko uporabniki izbirajo med širokokotnim pogledom ali makro posnetki za natančno opazovanje podrobnosti. Za delovanje uporablja energetsko učinkovito arhitekturo, ki omogoča delovanje več kot mesec dni z eno polnitvijo. Poleg tega je v paket vključen tudi majhen sončni panel, ki lahko ob zadostni sončni svetlobi praktično odpravi potrebo po ponovnem polnjenju. Podjetje je skupaj s kamero predstavilo še sistem Wonder Blocks, modularno pametno rešitev za ustvarjanje habitatov za opraševalce, kot so čebele, metulji in kolibriji.

Kamera Petal in sistem Wonder Blocks sta trenutno na voljo za prednaročilo prek platforme Kickstarter, z dostavo predvideno za sredino leta 2026. Podjetje načrtuje tudi razvoj posebne aplikacije Wonder App, ki bo omogočala spremljanje dogajanja na domačem vrtu in povezovanje s prejšnjimi izdelki Bird Buddy.