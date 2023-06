Slikar v Windows doživlja drugo pomlad

Dolga leta je bil Slikar (Paint) eno izmed najbolj simpatičnih orodij v Windows, ki sicer nikoli ni bilo namenjeno resnemu delu, je pa novincem pri uporabi računalnikov omogočalo seznanitev z delom z miško in najbolj osnovne popravke v slikah. Žalostni smo bili, ko je Microsoft leta 2017 napovedal, da se Slikar poslavlja. Nadomestil naj bi ga Paint 3D. A zgodilo se je nasprotno.

Ne le da je v Windows 11 še vedno Slikar, ta je dobil kopico novih funkcij. Te še vedno prihajajo, saj je Microsoft spet posodobil Slikarja. Člani kanalov Dev in Canary v Windows Insider lahko že preizkusijo novosti. To je na primer izboljšano povečevanje (zoom), nove nastavitve, nove bližnjice na tipkovnici in celo temna shema (dark mode).

Microsoft se v zadnjih letih lotil prenove več klasičnih aplikacij, ki so nespremenjene vztrajale leta. Beležnica, Snemalnik zvoka in Media Player so vsi dobili svež videz in več funkcij.

