Objavljeno: 28.2.2025 07:00

Sledimo lahko vsaki napravi Bluetooth zaradi ranljivosti v Applovem Find My

Raziskovalci z Univerze George Mason v Virginiji so odkrili ranljivost v Applovem sistemu Find My, zaradi katere lahko sledijo lokaciji vsake naprave, ki ima Bluetooth. Ne da bi lastnik naprave to vedel, lahko sistem pretentajo v delovanje, kot da je naprava v resnici izgubljeni AirTag.

AirTag želi to preprečiti z rednim menjanjem naslovov Bluetooth glede na šifrirni ključ, a so raziskovalci odkrili način, kako te ključe vseeno izluščiti. Ranljivost so poimenovali nRootTag in ima 90-odstotno uspešnost.

Pokazali so, da je na primer možno slediti računalniku z natančnostjo treh metrov ali pa gibanju človeka, ki je imel pri sebi igralno konzolo. Povezavo z Bluetoothom imajo tudi pametne ključavnice in podobno.

Apple je ranljivost potrdil, a je še ni zakrpal. Za zdaj priporočajo, da nikoli ne dovolijo povezave Bluetooth do svojih naprav, če ne vedo, kdo in zakaj jo zahteva. Prav tako priporočajo redno posodabljanje programske opreme.

GMU.edu