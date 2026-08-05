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novice
Objavljeno: 5.8.2026 05:00

Sledili Google Mapsu v hribe, reševal jih je helikopter

Google Maps je solidna navigacija za uporabo v cestnem prometu, pri športih v naravi pa ni le neuporaben, temveč pogosto nevaren, če mu verjamemo. To so na lastni koži občutili mladi pohodniki v Kanadi, ki so se podali na priljubljeno pohodniško pot v Britanski Kolumbiji. Izkušeni planinci vedo povedati, da je Howe Sound Crest Trail sicer teoretično možno opraviti v enem dnevu, običajno pa si ljudje vzamejo dva dni. Google Maps je precej bolj optimističen.

Skupina najstnikov je v Google Maps vpisala, kako želijo prehoditi to pot, in dobila oceno, da bo to trajalo dobrih pet ur. Na pot so se podali sredi dneva, a se je razumljivo zavlekla pozno v noč. Na koncu so obtičali, izčrpani, dehidrirani in poškodovani, zato jih je morala rešiti gorska reševalna služba s helikopterjem.

Izvorni greh je bilo zanašanje na Google Maps, ne da bi preverili tudi druge vire. Ocena pet ur za slabih trideset kilometrov dolgo pot je zelo optimističen scenarij za pohod po ravnem asfaltu, omenjena pot pa se vije skozi gore in vsebuje več kot 2000 metrov višinske razlike.

Skupina sedemnajstletnikov je torej bistveno podcenila težavnost in trajanje podviga. To dokazujejo natisnjena navodila za pot z Google Maps. Težko bi torej rekli, da se na pot niso pripravljali – so se pa pripravili neprimerno. S seboj so imeli zelo malo hrano in vsak pol litra tekočine, le eden pa je imel svetilko. Ko so ob sestopu zaradi izčrpanosti in teme posamezniki tudi padli in se poškodovali, je bilo reševanja edina možnost.

Ključni problem in nauk je digitalna pismenost. Google Maps je orodje, ki pa ni primerno za navigacijo v gorah in naravi. Telefoni se lahko poškodujejo, baterije izpraznijo. Vsega tega aplikacije ne povedo. Obstajajo aplikacije za planinarjenje – v Sloveniji je to maPZS, ki jo vzdržuje Planinska zveza Slovenije. Uporabljajmo jih.

SFGates

Sledili Google Mapsu v hribe, reševal jih je helikopter

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