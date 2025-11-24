Objavljeno: 24.11.2025 09:00

Slavna besedilna pustolovska igra Zork odslej odprtokodna

V nekih drugih časih je bila najpopularnejša računalniška igra Zork, ki sodi med tako imenovane besedilne pustolovske igre. Izšla je davnega leta 1977 in tekla na platformi PDP-10 in PDP-11, igrali pa smo jo z besedilnimi ukazi, na katere se je z daljšimi pripovedmi odzival računalnik.

Igro so razvili na MIT-u in jo leta 1979 prodajali prek podjetja Infocom. Kasneje so poiskali profesionalnega založnika, igra pa je izšla tudi za druge tedaj popularne platforme, na primer Apple II. Activision je leta 1986 kupil Infocom, igra pa je v moderni dobi pristala pri Microsoftu, ki je leta 2022 prevzel Activision. To nas pripelje do današnjega dogodka, ko je Microsoft pod licenco MIT objavil izvorno kodo vseh delov Zork I, Zork II in Zork III.

Kopija izvorne kode se je že pred tem našla na GitHubu, kamor jo je bil naložil Jason Scott iz Internet Archiva, a je bil njen pravni status nejasen. Sedaj je Microsoft igro uradno izdal pod licenco MIT.

Zork ima nelinearno strukturo. Po igri napredujemo z besedilnimi opisi, pomagamo pa si tudi s priročnikom. Dogaja se v opuščenih podzemnih bunkerjih in drugih strukturah Velikega podzemeljskega imperija.