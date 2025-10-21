Objavljeno: 21.10.2025 05:00

Slavna 386-ka je stara 40 let!

Te dni častitljivo 40-letnico praznujejo slavne 386ke oziroma tretjina generacija Intelovih procesorjev arhitekture x86 oziroma. Oktobra 1985 je kot i386 izšel prvi 32-bitni čip za osebne računalnike PC, s čimer so se zakoreninili ukazi IA-32. Še danes v 64-bitnih računalnikih najdemo združljivostni način, ki jih zmore poganjati.

Čip i386 je imel za tisti čas zavidljivih 275.000 tranzistorjev, ki so tekli s 16 MHz. Z 32 biti je bilo moč nasloviti do 4 GB pomnilnika, a to ni bila največja novost. Uvedel je tako imenovani zaščiteni način (protected mode), ki je postavil temelje za večopravilnost in navidezni pomnilnik. Microsoft je tedaj pokazal, kako lahko istočasno teče več sej z DOS-om, kar je bilo za tisti čas neverjetno.

Prvi osebni računalniki z i386 so nato izšli leta 1986. Prvi ni bil IBM, temveč Compaq. Cena je dosegala astronomskih 6500 dolarjev, a so kasneje padle. Številni kosi programske opreme, ki jih uporabljamo še danes, so nastali na i386. Linus Torvalds je prvi Linux pisal z mislijo na i386.

Štiri leta pozneje je sledil i486, petice pa ni bilo pod tem imenom, temveč smo dobili Pentiume. Vse do sredine prejšnjega desetletje so bili sistemi z ukazi IA-32 de facto standard za osebne računalnike, ki jih zamenjala šele 64-bitna verzija – ki jo je pripravil AMD!