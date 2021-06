Objavljeno: 4.6.2021 13:30

Slack nad pričakovanji

Slack, ena najpopularnejših storitev za trenutno sporočanje in ekipno sodelovanje, je v zadnjem letu zabeležil občutno rast.

Podjetje je objavilo poslovne rezultate ki so boljši od pričakovanih. V prvem četrtletju letošnjega leta so zabeležili 39% rast uporabnikov, 273 milijonov dolarjev prihodkov (pričakovali so 265 milijonov) na račun 169.000 skupnih plačljivih računov (storitev lahko z določenimi omejitvami uporabljamo tudi brezplačno). To bo po vsej verjetnosti zadnje samostojno četrtletje, saj jih kupuje gigant Salesforce.