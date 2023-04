Objavljeno: 17.4.2023 07:00

Slabšanje razmer v Meti skrbi zaposlene

Grozeča recesija pri tehnoloških gigantih iz Silicijeve doline spominja na samouresničujočo prerokbo, saj so že začeli odpuščati. Temu niso ušli niti zaposleni v Meti (nekdanji Facebook), ki je dolgo veljala za enega najbolj zaželenih delodajalcev, sedaj pa so razmere in odnosi v podjetju močno poslabšani.

Izvršni direktor Zuckerberg je leto 2023 označil kot leto učinkovitosti, kar seveda pomeni krčenje stroškov na vseh ravneh. V zadnjih dveh krogih odpuščanja je odslovil več kot 21.000 zaposlenih, prav tako so preklicali nova zaposlovanja, izginilo je tudi približno 5000 odprtih delovnih mest.

A to ni glavna težava. Nihče ne ve točno, kakšne zamisli ima Zuckerberg, kdaj bodo sledila nova odpuščanja in po kakšnem ključu bodo izbirali presežne delavce. Slabe razmere stopnjuje tudi fizični odhod menedžerjev, ki delajo na daljavo z drugih koncev sveta, denimo iz Londona ali Tel Aviva. Naomi Gleit, vodja produktov, dela iz New Yorka, kjer so že trije drugi direktorji. Guy Rosen, vodja informacijske varnosti, dela iz Tel Aviva. Adam Mosseri, vodja Instagrama, je v Londonu. Zuckerberg je na očetovskem dopustu. Javier Olivan, operativni direktor, je večinoma v Evropi. Pisarne samevajo, zaposleni pa poročajo o slabih razmerah in predvsem negotovosti.

Sevead Meta ni edino podjetje, ki je ustavilo zaposlovanja in je postalo pozornejše na stroške. So pa razmere v podjetju resnejše kakor v Microsoftu, Googlu in ostali konkurenci. Nejasna ostaja usoda stave na metaverzum, od katerega Zuckerberg pričakuje mnogo, zaposleni pa malo manj.