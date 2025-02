Objavljeno: 28.2.2025 19:00

Skype se poslavlja

Microsoft bo maja 2025 dokončno ukinil priljubljeno komunikacijsko storitev Skype, kar pomeni, da bodo morali uporabniki za klepete in klice poiskati alternativo.

Skype, pionir na področju spletne komunikacije, ki ga je Microsoft pod okrilje vzel leta 2011, ima bogato preteklost, polno vzponov in padcev. Med pandemijo je sicer doživel precejšen porast uporabnikov, vendar je njegova priljubljenost v zadnjih letih upadla. Februarja 2023 je imel 36 milijonov dnevnih uporabnikov, kar je precej manj kot na višku svoje priljubljenosti. Glavni razlog za upad števila uporabnikov je močna konkurenca drugih platform, kot so Zoom, Slack in predvsem Microsoft Teams, ki ponuja podobne funkcije za zasebne in poslovne uporabnike ter ga je podjetje v zadnjih letih intenzivno promoviralo in celo vgradilo v operacijski sistem Windows. Prav slednjega v obvestilu znotraj zadnje testne različice Skype za Windows kot zamenjavo priporoča Microsoft. Čeprav ima Skype še vedno zveste privržence, je očitno, da je podjetje iz Redmonda svojo strategijo usmerilo v Teams kot primarno komunikacijsko platformo.

Za tiste, ki iščejo alternative, obstajajo številne druge aplikacije za spletno komunikacijo, med njimi WhatsApp, Zoom in Google Meet.