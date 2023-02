Skype je v desetih letih izgubil 75% prihodkov

Skype je bil prvi množično uporabljen program za internetne “telefonske” klice, kramljanje kasneje tudi video klice. Danes še vedno predstavlja tretjo najbolj pogosto uporabljeno platformo (za Zoomom in Microsoft Teams). Toda s poslovne plati je danes po vseh merilih pravcati polom. Od leta 2013, ko so ustvarili 722 milijonov dolarjev prometa, je ta lani padel na komaj 184,3 milijonov dolarjev, kar predstavlja skoraj 75% padec.

Dobiček je pravzaprav padel še bolj kot promet - v desetih letih kar za 93%. Lani je dosegel le 6,35 milijona dolarjev. Spomnimo se, Microsoft je leta 2011 za družbo Skype odštel še danes najnih 8,5 milijarde dolarjev, kar je bil zadnji veliki nakup pod vladavino tedanjega prvega moža Stevea Ballmerja.

Če gledamo zgolj skozi perspektivo tržnega deleža, se Skype drži povsem solidno, redno ga uporablja 25% uporabnikov, ki uporabljajo videokonferenčne storitve in orodja za kramljanje. Mesečno ga uporablja okolij 300 milijonov uporabnikov (maj 2022). Neuradno naj bi imeli še vedno 4 milijarde registriranih uporabnikov, a precej neaktivnih.

Raziskava družbe Tooltester je pokazala, da je Skype v številnih državah še vedno bolj priljubljen, kot Microsoft Teams (Francija, Italija, Španija, Japonska), ali Google Meet (Francija, Nemčija, Poljska), še posebej, če pogledamo, zanimivo, poslovni segment rabe.

Toda večina uporabnikov uporablja zgolj brezplačno različico, plačljive storitve, na primer povezava na telefonska omrežja (VoIP), so močno v upadanju. Microsoft je medtem vso energijo vložil v razvoj platforme Microsoft Teams in Skype ne posodablja več tako redno, predvsem pa ta ni deležen vseh inovacij, ki jih prinaša Teams. Čeprav je Microsoft še leta 2020 javno oznanil dolgoročno podporo za Skype, se analitiki sprašujejo, do kdaj bo to še veljalo.