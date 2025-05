Objavljeno: 6.5.2025 06:00

Skype je pokopan

Včeraj je umrl majhen del interneta, saj se je dokončno poslovil Skype. Tik pred 14. rojstnim dnevom ga je Microsoft izklopil, potem ko ga je pred desetletjem kupil za 8,5 milijarde dolarjev. Skype je spremenil svet, nato pa ga je svet izpljunil.

Skype je resda še imel nekaj uporabnikov, a časi stare slave so že zdavnaj minili. Odrekel se mu je celo Microsoft, ki je vse svoje napore preusmeril v Teams. Ta ostaja močno usmerjen na poslovni svet, medtem ko domači uporabniki uporabljajo WhatsApp, Zoom ali FaceTime. A Microsoft je optimističen, da se bo tudi to nekoč spremenilo. Medtem se Teams v poslovnem svetu spopada s konkurenco v obliki Slacka, Zooma in Webexa.

Ironično je, da je Skype prvi razumel prihodnost. Skype ni bil platforma, Skype je bil globalni komunikacijski sistem. Avtorji so razumeli, da internet zadostuje za kakršnokoli komunikacijo med ljudmi, četudi že imajo telefone in telefonske številke. Skype je omogočal klice in videoklice med uporabniki, pošiljanje sporočil in celo klice na stacionarni telefon. Skype je bil na voljo za vse platforme, uporabljala pa sta ga lahko dva človeka ali pa sto.

Nekoč je imel 405 milijonov uporabnikov. A Skype se je na koncu spotaknil ob lastno velikost, saj je deloval kot peer-to-peer storitev. To je v svetu omejenih prenosnih kapacitet delovalo odlično, v modernem svetu pa niti ne. Mobilni telefoni niso namenjeni delovanju, kjer je aplikacija ves čas aktivno povezana v internet. Paradoksalno je ravno covid poskrbel za Skypov zaton. Kazalo je, da bodo uporabniki začeli množično klicati po spletu, a prehitel ga je Zoom.

Danes je svet precej koncentriran: Zoom, MS Teams, Google Meet, pa seveda WhatsApp, Applove storitve in Signal. Ostali igralci se borijo za drobtinice. Za Skype jih je zmanjkalo.