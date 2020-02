Skupinski pogovori WhatsApp dosegljivi preko Googla

Objavljeno: 24.2.2020 14:47

Novinar nemškega časnika Deutsche Welle je na Twitterju opozoril, da so skupinski pogovori WhatsApp dosegljivi preko Googlovega spletnega iskalnika.

Pogovori so dosegljivi preko unikatnega naslova URL ki se začne z »chat.whatsapp.com« - to je povezava, ki jo WhatsApp uporabi za vabilo v skupinski pogovor. Na Googlu se najde čez 470.000 iskalnih rezultatov z omenjenim naslovom, veliko izmed njih pa vodijo do zasebnih pogovorov. Bojda se to pri Facebooku zavedajo in da gre za »zavestno odločitev«, saj lahko URL, namenjen vabilu, administratorji skupinskega pogovora tudi razveljavijo – vsaj tako pravi etični heker, ki naj bi Facebook že novembra opozoril na Googlovo indeksiranje. Velja omeniti, da gre za Googlovo indeksiranje javno dosegljivih strani, čeprav naj bi bilo možno tudi ugibanje URLjev (neke vrste napad s surovo silo).

Po objavi te novice naj bi bilo iskanje omenjenih pogovorov preko Googla že onemogočeno, po govoricah sodeč bi lahko za tem stal Facebook, torej lastnik aplikacije WhatsApp.