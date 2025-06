Skupina ACTUAL I.T. vstopa v novo poglavje z mednarodnim partnerjem TBS

Skupina ACTUAL I.T. napoveduje lastniško spremembo v svoji lastniški strukturi, z vstopom v novo strateško partnerstvo z mednarodno tehnološko družbo Telelink Business Services (TBS). S tem korakom se skupina dodatno odpira novim trgom, dostopu do vrhunskih tehnoloških partnerjev ter priložnostim za nadgradnjo obstoječih rešitev in kompetenc.

TBS je podjetje s sedežem v Bolgariji in mednarodnim lastništvom ter prisotnostjo v več kot desetih državah, vključno z Nemčijo, Anglijo, ZDA in državami regije jugovzhodne Evrope. Specializirano je za področja, kot so kibernetska varnost, IKT omrežja, podatkovni centri, skladnost ter razvoj namensko prilagojenih poslovnih rešitev.

Skupini ACTUAL I.T. in TBS že sodelujeta na projektni osnovi, novo partnerstvo pa predstavlja nadgradnjo obstoječega sodelovanja, utrditev skupne vizije ter nadaljevanje gradnje celovite, inovativne in zanesljive IT podpore za sodobna podjetja. Vstop TBS v lastniško strukturo skupine je oblikovan kot deljeno lastništvo v razmerju 70 % TBS in 30 % dosedanjega lastnika, italijansko družbo DBA.

Skupina ACTUAL I.T. si tako odpira dodatne priložnosti za rast, povezovanje ekip na mednarodni ravni ter še večjo strokovno podporo pri razvoju digitalnih rešitev za poslovne uporabnike. Nova lastniška struktura bo omogočila nadaljnjo konsolidacijo dejavnosti znotraj skupine ter utrditev skupnega strateškega fokusa.Skupina ostaja zavezana stabilnosti, dolgoročnemu strateškemu razvoju in ustvarjanju oprijemljive vrednosti za vse deležnike – od zaposlenih do partnerjev in končnih uporabnikov.