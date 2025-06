Objavljeno: 7.6.2025

Skupina ACTUAL I.T. vstopa v lastniško povezavo s podjetjem TBS

Skupina ACTUAL I.T. bo v svojo lastniško strukturo vključila novega strateškega partnerja, mednarodno tehnološko podjetje Telelink Business Services (TBS). Sprememba pomeni razširitev obstoječega sodelovanja in bo omogočila dodatni dostop do novih trgov, tehnologij in znanj. TBS bo z vstopom postal večinski lastnik.

TBS ima sedež v Bolgariji, deluje pa v več kot desetih državah, med drugim v Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA in državah jugovzhodne Evrope. Osredotoča se na področja, kot so kibernetska varnost, informacijska omrežja, podatkovni centri, regulativa in razvoj poslovnih rešitev po meri naročnikov.

ACTUAL I.T. in TBS sta že sodelovala pri posameznih projektih, novo partnerstvo pa pomeni poglobitev tega sodelovanja in skupno usmeritev v nadaljnji razvoj IT storitev. TBS bo postal večinski lastnik s 70-odstotnim deležem, dosedanji lastnik DBA iz Italije pa bo ohranil 30 odstotkov.

S tem bo ACTUAL I.T. pridobil možnosti za širitev dejavnosti, povezovanje z mednarodnimi ekipami in dodatno strokovno podporo pri razvoju rešitev za poslovne uporabnike. Nova lastniška struktura naj bi pripomogla k bolj usklajenemu razvoju znotraj skupine. Podjetje ostaja osredotočeno na stabilno rast in dolgoročno sodelovanje z zaposlenimi, partnerji in naročniki.