Objavljeno: 11.3.2025 06:00

Skrivnostne slušalke spremljajo zdravje srca in sluha

Podjetje Synseer je predstavilo brezžične slušalke HealthBuds, ki obljubljajo hkratno spremljanje zdravja srca in sluha.

Slušalke uporabljajo infrardeči in ultrazvočni operacijski sistem za zaznavanje sprememb v ušesu, kar jim omogoča podrobno analizo telesnih funkcij. Zasnovane so za neprekinjeno spremljanje zdravstvenih podatkov, ne glede na to, ali uporabnik posluša glasbo ali telefonira. S tem želijo postati resna alternativa pametnim uram in drugim nosljivim napravam za sledenje zdravju. Vendar pa ima inovativnost visoko ceno. Redna cena slušalk HealthBuds znaša namreč kar 800 ameriških dolarjev. Res je na voljo prednaročniški popust, ki zahtevan znesek prepolovi, a je treba zraven prišteti še mesečno naročnino v višini 25 USD (kasneje 30), ki je nujna za polno delovanje slušalk.

Ostaja vprašanje, ali lahko manj znano podjetje Synseer prepriča uporabnike, da so njihove slušalke resnično zanesljive kot medicinski pripomoček. Čeprav ponujajo napredne funkcije, bosta njihova visoka cena in naročnina velik izziv v primerjavi s konkurenčnimi rešitvami, kot so slušalke AirPods Pro 2 ali Sennheiser Momentum Sport.