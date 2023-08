Skoraj polovica podjetij je ogrožena, da zaostane pri uvajanju umetne inteligence

Podjetje AMD je izvedlo raziskavo med vodji IT, ki razkriva, da se skoraj polovica podjetij sooča s tveganjem, da zaostane pri uvedbi tehnologije umetne inteligence. Raziskava, ki je obsegala več kot 2.500 vodilnih strokovnjakov in odločevalcev iz različnih industrij, je izpostavila, da 45 % vprašanih meni, da njihova organizacija ni dovolj pripravljena na vključevanje AI v svoje operativno poslovanje. To lahko privede do izgube konkurenčne prednosti, zmanjšanja učinkovitosti in omejevanja inovacij.

Po drugi strani je raziskava razkrila prepričljivo navdušenje nad potencialnimi prednostmi umetne inteligence, saj so tri četrtine vodij IT izrazili optimizem glede zmogljivosti umetne inteligence. Te prednosti po njihovem mnenju segajo od povečane učinkovitosti zaposlenih do avtomatiziranih rešitev kibernetske varnosti.

Zanimivo je, da kar 67 odstotkov vprašanih navaja, da povečujejo naložbe v tehnologije umetne inteligence, da bi izkoristili te prednosti. A kljub temu so rezultati raziskave razkrili tudi občutek obotavljanja, ki izhaja iz negotovosti pri izvajanju, pripravljenosti obstoječe strojne opreme in tehnoloških sklopov.

Razlogi za tovrstno zaostajanje so večplastni. Mnogi vprašani so navedli pomanjkanje strokovnega znanja in usposobljenosti v svojih organizacijah kot glavno oviro. Poleg tega se pojavlja tudi pomislek glede varnosti, etike in vpliva na delovna mesta. Večina sicer meni, da zaostajanje pri uvajanju AI v poslovanje ni več sprejemljiva opcija.