Objavljeno: 2.6.2023 06:00

Skoraj milijonov avtomobilov ima na uradnih registrskih tablicah reklamo za - filipinski kazino

Pred desetimi leti so oblasti v ameriškem Marylandu dobile genialno idejo, da bi na registrske tablice avtomobilov natisnili tudi spletni naslov www.starspangled200.org. Leta 2012 so namreč obeleževali 200. letnico britansko-ameriške vojne, zato so ustvarili tudi omenjeno spletno stran. A na internetu se stvari dogajajo precej hitreje kot v resničnem svetu, zato se desetletje pozneje še vedno vozi na stotisoče avtomobilov s tem naslovom. In?

Vmes je Maryland prenehal vzdrževati stran, ki je bila svoj čas uradna spletna stran za omenjeno vojno v Marylandu. Stran je vmes postala marsikaj, denimo spletišče z informacijami o tematski pohodni poti o tej temi, kasneje jo je prevzela National Parks Service, sedaj pa je v lasti – filipinskega kazinoja.

Več sto tisoč vozil v Marylandu ima sedaj na registrskih tablicah reklamo za filipinski offshore kazino. Domena je bila namreč večkrat preprodana in preregistrirana, vsaj od decembra lani pa tam gostuje kazino. Po uradnih podatkih ministrstva za promet je trenutno 798.000 avtomobilov s temi tablicami. Dodali so, da niso lastnik domene, zato ne morejo vplivati na vsebino. Situacijo s pristojno IT službo rešujejo, a kaj pametnega bodo težko iznašli.