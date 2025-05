Objavljeno: 1.5.2025 12:00

Skok v preteklost: kako je hrošč v Windows 7 za pol minute podaljšal zagon

S časovne distance včasih tudi Microsoftovi insajderji razkrijejo kakšne napake, ki so pestile pretekle verzije Windows. Še posebej zanimivi so hrošči, ki nimajo nobenih resnih posledic, prinašajo pa nevšečnosti in so posledica spregledanih podrobnosti v izvorni kodi. Tak primer je zaganjanje nekaterih verzij Windows 7, ki so za 30 sekund obstale.

Microsoft nikoli ni zares skrival dejstva, da se v Windows 7 ali Windows Server 2008 R2 lahko primeri, da se pozdravni zaslon (Welcome screen) lahko pojavi za 30 sekund, kadar je ozadje enobarvno in ne slika BMP. Če izberemo katerokoli sliko za ozadje, bo težava izginila. Microsoft je napako odpravil v popravku za hrošča KB2409711.

Razlog je precej banalen. Ko sistem potrdi prijavo, torej ko preveri prijavne podatke, začne postavljati namizje. To terja več korakov, denimo izris opravilne vrstice, prikaz ikon itd. Eden izmed korakov je tudi prikaz ozadja na namizju. Sistem čaka, da od vsakega od teh procesov dobi informacijo, da je uspešno opravil svoje delo, nato pa prikaže zaslon. Če pa sistem ne izriše slike (BMP ali JPG), temveč zgolj enobarvno namizje, nikoli ne javi, da je izris slike uspešno končan.

V takem primeru obstaja varovalka, da se 30 sekund po zagonu vseeno izriše namizje, četudi podsistemi niso javili uspešnega zaključka svojih opravil. Microsoft je težavo nekaj mesecev po izidu Windows 7 popravil, kaže pa na izjemno soodvisnost komponent v modernih operacijskih sistemih. In podobnih podrobnosti je še mnogo.

Windows Blog