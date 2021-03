Sistemski upravitelj, ki je v jezi pobrisal uporabniške račune zaposlenih, gre za zapahe

Sistemski upravitelj Deepanshu Kher, ki je kot zaposleni pri zunanjem podjetju sodeloval pri nadgrajevanju ameriškega podjetja iz mesta Carlsbad, je leta 2018 iz maščevanja pobrisal večino uporabniških računov Microsoft Office 365. Včeraj je bil obsojen na dve leti zapora in poplačilo stroškov, ki jih je povzročil – 567.084 dolarjev.

Kher, sicer indijski državljan, je bil kot uslužbenec zunanjega podjetja sodeloval pri sistemski nadgradnji podjetja v Carlsbadu (mesto blizu San Diega, ZDA), s katerim se je podjetje preselilo v Microsoftov oblak Office 365. Podjetje z njegovim delom ni bilo zadovoljno in se je pritožilo izvajalcu, ta pa ga je čez nekaj mesecev odpustil. Kher se je nato vrnil v Delhi, v Indiji.

Kot piše v poročilu ameriškega tožilstva, se je Kher, medtem ko je bil v Indiji, odločil za maščevanje - oddaljeno se je prijavil v podjetje iz Carlsbada in v njem pobrisal 80% uporabniških računov Microsoft Office 365, zaradi česar je podjetje popolnoma ohromil. Šef IT omenjenega podjetja je povedal, da je bila izkušnja izredna, saj podjetje brez oblaka ni moglo delovati – zaposleni so ostali brez elektronske pošte, stikov, koledarja, dokumentov in seveda brez možnosti spletnega sestankovanja. Težave so reševali polne tri mesece, vmes pa so Khera seveda prijavili FBI. Ta je izdal nalog za njegovo aretacijo, ki so jo izvršili letos, ko je ponovno priletel v ZDA.

Morala zgodbe – če ima nekdo digitalni dostop do podjetja, ga ima tudi po tem, ko ne dela več za vas. Pogosta menjava gesel je torej nujna. Ključno pa je seveda zavedanje, da imajo ljudje z upraviteljskimi pravicami zelo veliko moč.