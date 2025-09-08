Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 8.9.2025 07:00

Širi se virus, ki vas posname med ogledovanje pornografije

Grožnje, da so obiskovalce pornografskih strani posneli z vgrajenimi kamerami v prenosnikih, ki jih tako radi ponavljajo prevaranti, so postale resničnejše. Po spletu se širi zlonamerni virus Stealerium, ki krade podatke, denar in kriptovalute, za nameček pa vas še posname.

Raziskovalci iz podjetja Proofpoint so analizirali Stealerium, ki se intenzivno širi od letošnjega maja. Ta z okuženih računalnikov hekerjem posreduje prijavne podatke, dostop do kriptodenarnic, bančne prijavne podatke in druge pomembne informacije. Hkrati pa se pritaji še v brskalnik, kjer spremlja, ali uporabnik obišče kakšno pornografsko spletno stran. Če jo zazna, naredi zaslonsko sliko in posnetek z vgrajene kamere, nato pa to posreduje avtorju virusa.

Zanimivo je, da je Stealerium brezplačno dostopen na Githubu, zato ga lahko sname, preuredi in uporabi kdorkoli. Avtor, ki naj bi bil varnostni analitik iz Londona, se skuša zaščiti s kratko izjavo, da je namenjen le izobraževalni uporabi in da ne prevzema nobene odgovornosti, kako ga bo kdorkoli uporabljal.

Hekerji so resnično pograbili Stealerium in ga začeli podtikati ljudem na internetu z lažnimi povezavami in priponkami v elektronski pošti. Ko se ugnezdi na disk, zbere, kar more, in to posreduje avtorjem prek Telegrama, Discorda ali celo protokol SMTP (torej elektronske pošte). To ni nič nenavadnega. Da pa dejansko posname žrtev, je nekaj nezaslišanega, česar podobni virusi doslej niso počeli. Zato previdno.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov