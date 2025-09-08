Objavljeno: 8.9.2025 07:00

Širi se virus, ki vas posname med ogledovanje pornografije

Grožnje, da so obiskovalce pornografskih strani posneli z vgrajenimi kamerami v prenosnikih, ki jih tako radi ponavljajo prevaranti, so postale resničnejše. Po spletu se širi zlonamerni virus Stealerium, ki krade podatke, denar in kriptovalute, za nameček pa vas še posname.

Raziskovalci iz podjetja Proofpoint so analizirali Stealerium, ki se intenzivno širi od letošnjega maja. Ta z okuženih računalnikov hekerjem posreduje prijavne podatke, dostop do kriptodenarnic, bančne prijavne podatke in druge pomembne informacije. Hkrati pa se pritaji še v brskalnik, kjer spremlja, ali uporabnik obišče kakšno pornografsko spletno stran. Če jo zazna, naredi zaslonsko sliko in posnetek z vgrajene kamere, nato pa to posreduje avtorju virusa.

Zanimivo je, da je Stealerium brezplačno dostopen na Githubu, zato ga lahko sname, preuredi in uporabi kdorkoli. Avtor, ki naj bi bil varnostni analitik iz Londona, se skuša zaščiti s kratko izjavo, da je namenjen le izobraževalni uporabi in da ne prevzema nobene odgovornosti, kako ga bo kdorkoli uporabljal.

Hekerji so resnično pograbili Stealerium in ga začeli podtikati ljudem na internetu z lažnimi povezavami in priponkami v elektronski pošti. Ko se ugnezdi na disk, zbere, kar more, in to posreduje avtorjem prek Telegrama, Discorda ali celo protokol SMTP (torej elektronske pošte). To ni nič nenavadnega. Da pa dejansko posname žrtev, je nekaj nezaslišanega, česar podobni virusi doslej niso počeli. Zato previdno.