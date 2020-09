Singapur uvaja prepoznavanje obraza kot način identifikacije

Majhna mestna država Singapur bo postala prva država na svetu, ki bo prepoznavanje obrazov začela uporabljati v svoji nacionalni shemi za preverjanje identitete. Večina držav primarno uporablja javnoveljavne listine, kot so osebne izkaznice in potni listi, dodatne načini pa so na primer digitalni certifikati in smsi v Sloveniji (v okviru SI-PASS), pametne ­kartice v Estoniji ipd. Singapur na ta seznam dodaja prepoznavanje obrazov ravno v času, ko se po svetu krepi zavedanje o pomeni zasebnosti in nekatere države ali mesta po svetu izrecno prepovedujejo uporabo te tehnologije (npr. Portland v ZDA).

Tehnologijo, ki se bo uporabljala v Singapurju, bo zagotavljalo britansko podjetje iProov. Singapur že uporablja sistem SingPass, ki podobno kot naš SI-PASS omogoča dostop do storitev državne uprave. Sedaj bo SingPass dobil možnost prepoznavanja obrazov. Posnetek uporabnika po primerjal s fotografijo v državni bazi. V iProovu pojasnjujejo, da tako preverjajo tako identiteto posameznika kot dejstvo, da je res prisoten, in da ne gre za na primer fotografijo. Tehnologija je manj invazivna kot običajno prepoznavanje obrazov na nadzornih kamerah v javnosti, dodajajo, saj je treba tu izrecno pristati na uporabo. Skeptiki pa svarijo, da ni vsak pristanek resnično prostovoljen, kar je treba upoštevati, kadar sta stranki v izrazito različnem položaju. Država je v primerjavi s posameznikom na položaju moči, zato takšna storitev ne sme biti edina (praktično dostopna) možnost, ker v takem primeru tudi pristanek ne bi bil svoboden.

Tehnologija sama po sebi seveda ni nova, saj jo imajo Applovi telefoni in androidni telefoni že leta. Tudi nekatere države jo omejeno uporabljajo (na Kitajskem je treba ob nakupu telefona dovoliti posnetek obraza in primerjavo z osebnim dokumentom), a še nihče je ni pripojil k obstoječi, nacionalni shemi za zagotavljanje istovetnosti. V Singapuru jo bodo uporabljali na davčni uradih, bankah, pri preverjanju istovetnosti študentov in drugod.

