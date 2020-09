Singapur razdeljuje COVID sledilnike

V Singapurju so začeli razdeljevati na desettisoče žepnih COVID sledilnikov bluetooth za beleženje medosebnih stikov.

Sledilniki delujejo tudi v navezi z aplikacijo za pametne telefone, namenjeni pa so uporabnikom, ki nimajo pametnih telefonov. Merijo predvsem na starejše uporabnike, ti naj bi se z omenjenimi sledilniki počutili bolj varno, čeprav obstajajo tudi pomisleki glede varovanja zasebnosti.

Singapur je bil med prvimi državami z aplikacijo za sledenje stikov preko pametnih telefonov, po trditvah oblasteh naj bi aplikacijo namestilo že več kot dva milijona uporabnikov (to je slaba polovica vseh prebivalcev). Avgusta so imeli celo nagradno žrebanje, s katerim so spodbujali uporabo te aplikacije.