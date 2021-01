Singapur bo aplikacijo za sledenje stikom uporabljal za nadzor

Ob epidemiji covida-19 so vzniknile aplikacije za sledenje stikom, katerih namen je prek Bluetootha beležiti, s kom smo bili v stiku za primer kasnejše diagnoze okužbe. Singapur uporablja aplikacijo TraceTogether, ki so jo sprva oglaševali kot zgolj za sledenj stikov. Ta teden pa je v opisu dodano, da jo lahko policija uporablja tudi v policijskih preiskavah. To ni naključje.

Singapurski minister za notranje zadeve je povedal, da ne izključujejo uporabe podatkov iz aplikacije v primerih, ko sta ogrožena zdravje ali varnost prebivalcev. V skladu s kazenskim zakonikom ima policija možnost zahtevati od uporabnikov, da za potrebe kriminalističnih preiskav posredujejo vse podatke iz aplikacije.

Singapur je zelo posebna država, saj je tam zakonski nadzor zelo strog. V državi, ki ima vse od osamosvojitve leta 1965 na oblasti isto stranko, so zakoni strogi, nadzor vseh vrst vseobsegajoč, kazni pa visoke. Uporablja se množično prepoznavanje obrazov, ki bo kmalu služilo tudi kot način za identifikacijo pri dostopu do javnih storitev (denimo davčne uprave).

Ob tem je treba poudariti, da policija ne bo imela dostopa do podatkov na daljavo. V primeru kriminalistične preiskave bo lahko od uporabnika zahtevala izročitev telefona ali žetona, s čimer bi odklenila podatke. To niti ni nič posebnega, saj lahko na tak način že sedaj zahtevajo skoraj vse podatke o posamezniku.

Aplikacija TraceTogether, ki ima javno objavljeno izvorno kodo, na podlagi katere sta nastali tudi avstralska in novozelandska aplikacija, zbira podobne podatke kot evropske aplikacije. Bistvena razlika pa je, da se podatki o okuženih in njihovih stikih shranjujejo na centralnem strežniku, česar evropske aplikacije ne počnejo. Pri nas se vzdržuje le seznam kod, ki pripadajo okuženim ljudem, potem pa vsak telefon posebej preveri, ali je bil s katero izmed njih v stiku.

V Singapurju je aplikacija obvezna za vstop na številne kraje. Prav tako ne obstaja le v digitalni obliki za telefone, temveč je možno dobiti tudi fizično napravo.