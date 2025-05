Objavljeno: 23.5.2025 07:00

Signal ostro kritiziral Windows Recall

Avtorji aplikacije Signal za varno komunikacijo so močno kritični do nove Microsoftove funkcije Windows Recall, ki redno shranjuje dogajanje na zaslonu, da bi nam iz teh podatkov umetna inteligenca kasneje lahko pomagala. Trdijo, da so se morali zateči k trikom, da so to preprečili, namesto da bi Microsoft ponudil običajni API, ki bi aplikacijam omogočil izvzetje iz posnetkov Recalla.

Recall bo del prihodnje verzije Windows, v predoglednih oziroma razvijalskih verzijah pa je že sedaj. Z verzijo Signala 7.55 so zajem posnetkov preprečili s funkcijo Digital Rights Manager, ki je sicer namenjena preprečevanju snemanja avtorskih zaščitenih posnetkov pretočnih vsebin, torej po domače rippanju. Ker preprečuje vsakršen zajem zaslonske slike te aplikacije, so s tem opremili Signal, ki se torej na Windows pretvarja, da je pretočna storitev. To tudi uporabniku onemogoča izdelavo lastnih zajemov zaslona.

A glavni problem je, da so morali iskati obvoze. Microsoft ne nudi nobenih jasnih možnosti za razvijalce aplikacij, ki ne želijo sodelovati v Recallu. Tovrstni agenti umetne inteligence pa predstavljajo veliko tveganje za zasebnost, poudarjajo v Signalu. Svarijo, da se s tem briše jasna meja med aplikacijskim slojem in operacijskim sistemom, saj se podatki različnih storitev in programov začenjajo prelivati.