Objavljeno: 26.3.2025 14:00

Signal je tako varen, da ga uporabljajo celo za načrtovanje vojaških napadov

V svetu odmeva fiasko, ki si ga je privoščila ameriška administracija, ko je v skupinski pogovor prek aplikacije Signal o vojaškem napadu na Jemen vključila novinarja Jefferyja Goldberga iz The Atlantica. Kako se je to moglo zgoditi, še ni jasno.

A zgodba je zanimiva predvsem z vidika aplikacije Signal. Da je to praktično najboljša in najbolj preverjena aplikacija za šifrirano komunikacijo, smo že večkrat poročali. Njegovo kodo so že večkrat neodvisno preverili in za zdaj so vse luknje zakrpali, namernih ranljivosti pa ni odkril nihče.

Sedaj se je oglasila direktorica Signala Meredith Whittaker, ki neposredno sicer ni komentirala incidenta, a je vseeno povedala veliko. Dejala je, da Signal ostaja zlati standard na področju zasebnosti komuniciranja, čemur lahko le pritrdimo. Če mu zaupa tudi ameriška administracija, že ne more biti slab. Ob tem je Whittaker dodala, da ostajajo odprtokodna in neprofitna rešitev. Signal shranjuje minimalno količino prometnih podatkov, ki jih organom pregona predajo le ob sodni odredbi, vsebine pa nima, ker je šifrirana od pošiljatelja do prejemnika. Dokler seveda tega ne prepovedo države, kot je Velika Britanija, zaradi česar je bo Signal verjetno zapustil.

Število uporabnikov Signala sicer raste. V prvih treh mesecih tega leta je v ZDA število prenosov aplikacije poraslo za 16 odstotkov. Uporaba se povečuje tudi v Evropi.