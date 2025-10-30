Objavljeno: 30.10.2025 07:00

Signal je res varen, a ni neodvisen od Amazona, temveč pade z njim

Ko je minuli teden počepnil lep kos interneta, ker je imel Amazon težave z DNS-jem v svojem oblaku AWS, je presenetljivo onemela tudi odprta aplikacija za varno šifrirano komunikacijo Signal. Marsikdo je to izkoristil za privoščljive komentarje, denimo Elon Musk, a resnica je precej banalna, pojasnjuje direktorica Meredith Whittaker. Signal mora uporabljati nekega ponudnika infrastrukture v oblaku, zato so se odločili za Amazonov AWS.

V objavi na Blueskyu je zapisala, da celotni trg obvladujejo igralci, ki jih lahko preštejemo na prste ene roke. Pojasnila je, da alternativ Amazonovu ali drugim ponudnikov hiperskalne infrastrukture preprosto ni. Če ne bi uporabljali Amazona, bi morali Google ali Microsoft. Hitro odzivna platforma, ki jo uporablja milijone uporabnikov, potrebuje omrežje in infrastrukturo, ki pokrivata celotno zemeljsko oblo, stalno vzdrževanje in veliko električne energije. Potrebujeta oblak.

Po besedah Meredith Whittaker teče Signal le »delno« na Amazonovem AWS-u. To tudi ne pomeni, da lahko kdorkoli prisluškuje, saj je promet šifriran od pošiljatelja do prejemnika, zato niti Signal niti Amazon ne vesta, kaj se pogovarjamo. A odvisnosti od velikega ponudnika se ni moč izogniti, če želimo platformo za uporabo v realnem času.