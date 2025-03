Siemens pri VMware zahteval podporo za piratske programe

Zdi se, da se je tehnološki velikan Siemens znašel v neprijetni situaciji, potem ko je pri podjetju VMware zahteval podporo za programsko opremo, ki je ni zakonito pridobil.

V obtožnici, vloženi prejšnji teden v ameriški zvezni državi Delaware, VMware obtožuje Siemens obsežnega piratstva in nepooblaščenega prenosa svojih programskih rešitev. Zgodba se začne z na videz običajno prošnjo, Siemens je podjetju VMware poslal seznam nameščene programske opreme in zahteval podaljšanje podpore. Toda seznam je razkril precej več, kot bi si Siemens verjetno želel. Po trditvah podjetja VMware naj bi bilo med poslanimi podatki na tisoče nedovoljenih kopij programske opreme. Kljub očitnim neskladjem je Siemens sprva vztrajal, da je seznam pravilen, in celo grozil s tožbo, če ne prejme podpore.

Šele nekaj tednov kasneje je Siemens seznam skušal zamenjati z novo, bolj usklajeno različico, a nikoli ni ponudil pojasnila za prvotno neskladje. VMware v tožbi trdi, da se je Siemens izogibal neodvisnemu preverjanju števila uporabljenih licenc, zaradi česar podjetje zdaj zahteva sodni postopek in odškodnino. Med sporni programi naj bi bili VMware-jev vSphere, vCenter Server, Virtual SAN ter vRealize Suite Advanced. Slednji je vreden okoli 13.000 ameriških dolarjev na licenco. Po podatkih iz tožbe naj bi Siemens prenesel kar 1439 nepooblaščenih kopij programske opreme.

Siemens se je na poročanja odzval z izjavo, da se zaveda medijskih objav o tožbi, a da še ni uradno prejel sodne dokumentacije. Do tedaj zadeve ne komentira. Ironično pa je, da je VMware kljub vsemu Siemensu začasno odobril podaljšano podporo, ob tem pa si pridržal pravico, da v prihodnje zahteva odškodnino. Kdo bo zmagal v tem digitalnem pravnem obračunu, bo odločilo sodišče, a eno je jasno, v dobi programske opreme v oblaku je mogoče za seboj pustiti digitalne sledi, ki govorijo glasneje od besed.