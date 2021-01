Shranjenih 70 TB podatkov z omrežja Parler

Objavljeno: 13.1.2021 10:36

Raziskovalci so z izginjajočega omrežja Parler pobrali čez sedemdeset TB vsebine, šlo naj bi za skoraj vse podatke s tega omrežja, med njimi tudi vse objave uporabnikov.

Na to omrežje so se zatekli podporniki odhajajočega ameriškega predsednika Trumpa, ko so jim ostala družabna omrežja onemogočila sodelovanje. Kot smo že pisali je Parler v hudih težavah, saj jim je Amazon prekinili pogodbo o gostovanju v oblaku AWS. Ob napadu na kapitol šestega januarja so se aktivisti lotili arhiviranja vseh objav s tistega dne, vključno s fotografijami in video posnetkom. Ob Amazonovi najavi o prekinitvi gostovanja se je projekt razširil, gre pa za enostavno prenašanje vsebin (scraping), saj so podatki javno objavljeni. Parler odstranjenih vsebin ni zares izbrisal, temveč jih je le skril, med drugim lahko do njih pridemo tudi preko Googlovega iskalnika. Ideja je, da se podatke uporabi pri analizi dogajanja pri omenjenem napadu, tudi vpletenost ameriških politikov.

Metapodatki objav v omrežju Parler.