Objavljeno: 10.4.2025 06:00

Shopify brez novih zaposlitev, če se ne dokaže, da dela ne zmore opraviti UI

V obdobju, ko številna podjetja šele uvajajo umetno inteligenco v svoje delovne procese, Shopify stopa korak naprej.

Izvršni direktor podjetja Shopify, Tobi Lütke, je v internem dopisu zaposlenim zapisal jasno navodilo, nobene nove zaposlitve ne bo, dokler ekipe ne dokažejo, da naloge ne more opraviti umetna inteligenca. Lütke poudarja, da je umetna inteligenca postala osnovno orodje vsakega zaposlenega pri Shopifyju. Po njegovih besedah gre za najhitrejšo spremembo v načinu dela doslej, pri čemer dodaja, da se je treba uporabe umetne inteligence učiti s praktično uporabo, pogosto in premišljeno. V dopisu, ki ga je objavil tudi na omrežju X, spodbuja ekipe, naj si zamislijo, kako bi videti njihovo delo, če bi bile avtonomne UI-enote že sestavni del ekipe. Shopify uvaja vprašanja o umetni inteligenci tudi v redne ocene uspešnosti zaposlenih, s čimer želi še dodatno spodbuditi odgovorno in učinkovito uporabo tehnologije. Po Lütkovih besedah je uspeh podjetja rezultat kolektivnega znanja, ambicij in veščin, pomnoženih z umetno inteligenco v korist strank.