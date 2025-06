Objavljeno: 4.6.2025 07:00

Severnokorejski telefoni zaslon vsakih pet minut pošljejo državi

Tudi v Severni Koreji imajo pametne telefone, ki pa so precej drugačni od modelov drugod po svetu. Medtem ko Kim Džong Un skrbi, da prebivalci ne bi ušli iz države, je pri informacijah pot obrnjena. Oblast skrbi, da te ne bi prodrle v državo. Del tega so tudi prilagojeni pametni telefoni.

Navsezadnje je Severna Koreja edina država na svetu, kjer splošnega dostopa do interneta ni. Podatke v državo tako še vedno tihotapijo na ključkih USB in karticah microSD, ki jih je treba fizično prinesti v državo. To počne Južna Koreja, a prebivalci Severne Koreje imajo poleg same dostopnosti informacij še resnejši problem. Če jih z njimi dobijo, jim grozi huda kazen. Manj tvegane so na primer južnokorejske televizijske oddaje, precej bolj pa informacije o človekovih pravicah in svoboščinah.

In južnokorejske nanizanke gledajo skorajda vsi mladi, priznavajo prebežniki. Prvi pametni telefon iz Severne Koreje so na zahod pritihotapili lani južnokorejski novinarji. Telefon je resnično orwellovski. Če uporabimo južnokorejski besednjak, telefon besede avtomatično zamenja s severnokorejskimi. Južnokorejsko besedo oppa, ki pomeni starejšega brata ali tudi partnerja, zamenja z besedo tovariš. Besedno zvezo Južna Koreja spremeni v vazalna država. Prepovedane besede preprosto izginejo in jih sploh ni možno vtipkati. Telefon vsakih pet minut naredi posnetek zaslona in ga pošlje cenzorjem, ki nadzorujejo prebivalstvo.

BBC