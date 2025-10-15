Objavljeno: 15.10.2025 11:00

Severnokorejski hekerji ukradli največ kriptovalut doslej

Že pred koncem leta 2025 so severnokorejski hekerji po ocenah ukradli več kot 2 milijardi ameriških dolarjev v kriptovalutah.

Skupna vrednost vseh ukradenih kriptovalut doslej presega 6 milijard USD. Najbolj odmeven letošnji primer je kraja pri borzi Bybit, kjer so hekerji februarja izkoristili ranljivost ponudnika digitalnih denarnic, da so dostopali do hladne shrambe, ki je vsebovala 400.000 ETH. Poleg tega so bili letos na seznamu tarč še projekti, kot so LND.fi, WOO X in Seedify, vsega skupaj več kot trideset severnokorejskih napadov. Analitični podjetji Elliptic in Chainalysis ocenjujeta, da je skupna škoda, katere vzrok izvira iz Severne Koreje, letos že dosegla 2,17 milijarde ameriških dolarjev.

Našteti incidenti potrjujejo, da režim v Severni Koreji še naprej izkorišča kriptovalute kot vir financiranja, kljub številnim mednarodnim sankcijam. Že leta 2019 je zaupno poročilo Združenih narodov ocenilo, da so hekerji pod pokroviteljstvom države ukradli okoli 2 milijardi USD, da bi podprli državni jedrski program.