Objavljeno: 27.10.2025 07:00

Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

Za razliko od praktično vseh ostalih držav se Severna Koreja v veliki meri zanaša na internetni kriminal in kriptoprevare za financiranje delovanja države in izogibanje sankcijam. Tudi eden večjih letošnjih vdorov, ko so neznanci z borze Bybit ukradli za poldrugo milijardo dolarjev kriptovalute ether, je bil plod Severne Koreje.

Mednarodna skupina za nadzor nad sankcijami za Severno Korejo, ki jo sestavljajo predstavniki več zahodnih držav, je izdala 138 strani dolgo poročilo, v katerem so analizirali izogibanje sankcijam z uporabo internetnih tehnologij. Severna Koreja je na tem področju zelo iznajdljiva.

Ne gre le za hekerske napade in kraje kriptovalut, dasiravno to ostaja pomemben vir sredstev. V letu 2024 so ukradli za vsaj 1,2 milijarde dolarjev kriptovalut, v prvih devetih mesecih letos pa še četrtino več. Ta sredstva potem operejo na več menjalnicah v drugih državah, zlasti na Kitajskem, v Rusiji, Argentini, Kambodži, Vietnamu in Združenih arabskih emiratih, preden jih pretopijo v konvertibilne valute. S tem denarjem potem financirajo tudi svoj vojaški in jedrski program.

Drugi način pridobivanja sredstev je delo za zahodna podjetja. Severna Koreja ima v tujini več tisoč strokovnjakov za informacijsko tehnologijo, ki služijo dobre zahodne plače in jih potem nakazujejo v državo. V nekaterih primerih delo opravljajo celo na daljavo iz Severne Koreje, niso pa redke niti lažne identitete, s katerimi se prijavljajo na zahodna delovna mesta. Pogosto opravljajo več del hkrati. Tudi tako se v državo stekajo milijoni dolarjev.

Poročilo