Šest ponudb za mobilno aplikacijo za sledenje stikom z okuženimi

Od teh so zaradi preseganja ponudbene cene dve ponudbi že izločili, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem pa na ministrstvu za javno upravo pričakujejo v nekaj dneh

Na poziv za oddajo ponudb za razvoj mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s covidom-19 se je odzvalo šest ponudnikov. Od teh so zaradi preseganja ponudbene cene dve ponudbi že izločili, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem pa na ministrstvu za javno upravo pričakujejo v nekaj dneh.

Za naročila v vrednosti do 40.000 evrov ni treba izvesti javnega naročila, ampak zadošča evidenčno naročilo. Ministrstvo za javno upravo je poziv objavilo 12. julija, od ponudnika pa se pričakuje prilagoditev mobilne aplikacije za operacijska sistema iOS in Android, ki temelji na t.i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App, ter razvoj grafičnega vmesnika za povezavo na zaledni sistem covid-19 opozorilnega sistema.

V okviru predvidene ponudbene cene - zgornja meja je 40.000 evrov brez DDV - so ponudbe štirih podjetij, to so RSTeam, Net informatika, Comtrade CDS ter Informacijsko tehnološki center.

Razpon vrednosti ponudb je precejšen, ugotavljajo na ministrstvu. Najceneje je mobilno aplikacijo pripravljeno razviti podjetje RSTeam, in sicer za 4026 evrov. Ponudbena cena podjetja Net informatika je 9.700 evrov, Comtrade CDS 42.090 evrov, Informacijsko tehnološkega centra pa 47.580 evrov. Vse cene vključujejo tudi DDV.

Strokovna skupina bo zdaj ponudbe preučila, sledil pa bo podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, kar naj bi se po navedbah ministrstva zgodilo predvidoma v naslednjih dveh dneh. Temu je danes ob robu posveta o spremembi volilne zakonodaje pritrdil tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in dodal, da se delovna skupina ministrstva sestaja dvakrat dnevno.

Na vprašanje glede morebitnih aneksov pogodbam je Koritnik odgovoril, da je "alergičen nanje" in da bodo naredili vse, da ti ne bodo potrebni. Tudi zaradi specifikacije poziva, ki so ga oddali, minister meni, da aneksov ne bo.

Aplikacija je po njegovih navedbah lahko razmeroma hitro delujoča, pri čemer pa je potrebno tudi soglasje Googla in Appla. Slednje je po ministrovi oceni stvar prizadevanj, rezultat pa "težko obljubi". Vsekakor pa je po njegovih besedah v interesu državljanov, da bo aplikacija delujoča in na voljo za uporabo čim prej.

Pravno podlago za mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi določa zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val epidemije covida-19, ki ga je DZ sprejel prejšnji teden. V javnosti je dvignila precej prahu, ker naj bi bila po prvotnih načrtih obvezna za vse, ki so okuženi oz. jim je odrejena karantena. Vlada si je nato premislila in minister Koritnik je v ponedeljek napovedal, da bo prostovoljna za vse.

S prostovoljno uporabo želijo državljane spodbuditi, da bi aplikacijo uporabljali v čim večji meri, s tem pa razbremenili slovenske epidemiologe in tudi zmanjšali potrebo po dodatnih omejevalnih ukrepih. Edini namen aplikacije je po Koritnikovih besedah, "da državljanom omogočimo, da izvedo, ali so bili v stiku s kom, ki je okužen". Poudaril je, da pri aplikaciji ne gre za sledenje, ne bo delovala na tehnologiji GPS in ne bo omogočala shranjevanja geolokacijskih podatkov.

