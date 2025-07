Objavljeno: 18.7.2025 23:00

SES prevzel Intelsat

Luksemburški SES je dokončal prevzem Intelsata, s čimer ima novo združeno podjetje 120 satelitov. To je v primerjavi s Starlinkom in konkurenti slišati malo, a gre za satelite tudi v višjih orbitah.

Intelsat je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1969 v konzorciju 23 držav, ki je med drugim izstrelilo prve geostacionarne satelite nad Atlantik in Pacifik. SES, ki je sedaj kupil to dediščino, ima torej 90 geostacionarnih satelitov in še 30 satelitov v srednje visokih orbitah.

Za Intelsat je SES odštel 2,8 milijarde evrov. Skupno podjetje ima 3,7 milijarde evrov prihodkov in EBIDTA okrog 1,8 milijarde evrov. Načrtujejo približno 10-odstotno rast v prihodnjih letih.