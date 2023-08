Septembra novi iPhone, kaj pa potem?

Iz Cupertina je prispela tudi uradna potrditev, da se jeseni obeta novi iPhone, četudi prodaja telefonov upada. Veliki dogodek s predstavitvijo novega telefona bo potekal 12. ali 13. septembra, prodaja pa se bo začela okrog 22. septembra. S tem Apple vztraja pri preizkušenem ritmu predstavljanja novih telefonov na torek ali sredo v sredini septembra. Prodaja se običajno začne poldrugi teden pozneje.

Veliko oprijemljivih podatkov o novem iPhonu 15 še ni javno znanih. Imel naj bi še tanjši rob okoli zaslona, nov in hitrejši procesor, boljšo kamero in prvikrat tudi priključek USB-C za polnjenje. Ali bo to zadostovalo, da bodo kupci množično odprli denarnice, pa Apple še ne ve.

Vprašanje ni zgolj retorično, saj priznavajo, da povpraševanje jenja. V četrtek so potrdili, da se je v minulem četrtletju prodaja iPhonov zmanjšala za 2,4 odstotka. Konkurenca ne počiva in poizkuša z novimi dizajni, denimo prepogljivimi telefoni (Samsung Galaxy Z Flip 5). Prodaja telefonov sicer v celem sektorju pada že šest četrtletij zapovrstjo in nič ne kaže, da se bo trend kmalu obrnil.