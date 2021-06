Selfi na Marsu?

Nasa je objavila kratek video, ki prikazuje, kako robot Perseverance naredi "selfi" – s sestavljanjem 62 ločenih fotografij. Hkrati so objavili, da je helikopter Ingenuity opravil že osem poletov in dobil tudi programsko nadgradnjo.

F1e7C5b9dk8

Najdaljši polet doslej je bil 160 metrov do novega »letališča« oziroma pristajalne točke. Helikopter tako ne ovira robota Perseverance pri njegovih raziskovalnih nalogah. V kratkem naj bi dobil tudi nekaj dodatnih nadgradenj programske opreme. Pred kratkim so namreč opazili težavo, ko so fotografije, zajete z navigacijsko kamero, imele napako pri zabeleženem času, zaradi česar bi lahko prišlo do napak pri navigaciji. Zaradi tega so nekaj časa zajemali le črno-bele fotografije, z nadgradnjo programske opreme pa bodo spet na voljo barvne fotografije v ločljivosti 13 milijonov pik.